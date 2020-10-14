Sokak hayvanları için iş birliği

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, Çorum Veteriner Hekimler Odası Serdar Doğan Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, sokak hayvanlarının Çorum İl sınırları içerisindeki popülasyonu ele alındı. Yapılan görüşmede, sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşamalarına olanak sağlayarak gündelik hayatta onların bir sorun ve tehlike olarak görülmesini engellemek için Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün “ Kısırlaştır ve doğal ortamında yaşat” sloganını birlikte uygulama noktasında fikir birliğine varıldı. Bunun da ancak il,ilçe ve köylerin birlikte hareket etmesiyle mümkün olabileceği, aksi durumda il merkezi veya başka bir bölgede bireysel yapılacak çalışmaların bu durumu engellemede yetersiz kalacağı ve tek başına pek bir anlam ifade etmeyeceği sonucuna varıldı. İlerleyen günlerde bu konunun daha detaylı ele alınacağını bildiren yetkililer ivedilikle gerekli çalışmalara başlanacağını dile getirdi.