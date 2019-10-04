Sokak hayvanları duyarlılığı

Sokakta yaşayan hayvanlara karşı duyarlılık oluşturmak, hayvan hakları konusunda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik sırasında şehrin çeşitli noktalarında 40 kilogram mama ve su dağıtımı yapıldı.

Etkinliğe; İl Başkan Yardımcıları Bağdat Erzurumlu, Güngör Atak, Ahmet Ceyhan, Yıldırım Çıtak, Sedat Genç ve İl Özel Kalemi Rabia Duman katıldı.

CHP heyeti, Alfa Akvaryum Sahibi Fırat Yıldız tarafından ücretsiz olarak temin edilen mamaları farklı bölgelerde hayvanlara dağıttı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Doğa ve Hayvan Haklarından Sorumlu CHP İl Başkan Yardımcısı Bağdat Erzurumlu, tüm canlıların doğanın bir parçası olduğunu dile getirerek, “Bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı işlenmiş en büyük suçtur” dedi.

Bağdat Erzurumlu, yaşayan tüm canlılar gibi hayvanların da doğanın eşit haklara sahip bireyleri olduğunu ifade ederek, “Sokaktaki dostlarımızın, minik dostlarımızın sahip çıkılmaya ihtiyacı var. Çocuklarımıza hayvan ve doğa sevgisi aşılamalıyız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak tüm canlılarımız için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Hayvanlar, yaşayan tüm canlılar gibi doğanın birer parçasıdır, tıpkı insanlar gibi eşit haklara sahiptir. Hayvanların saygı görmeye, korunmaya ihtiyaçları var. Bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı işlenmiş en büyük suçtur” şeklinde konuştu.

Erzurumlu, canlılara karşı uygulanan her türlü şiddet ve kötü muamelenin son bulmasını istediklerinin altını çizerek, hayvanlara eziyet edenlerin hukuki boyutta ciddi yaptırımlar ve ağır cezalar alabileceği yasaların çıkartılmasını, gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Erzurumlu, “Doğadaki tüm canlıların hak ettiği değeri görmesini diliyoruz. Sokaktaki dostlarımızı bir gün değil, her gün hatırlayalım. 4 Ekim Hayvan Haklarını Koruma Günü toplumsal farkındalığa vesile olsun” ifadesini kullandı.

CHP heyeti, sokaklarda ve parklarda 40 kilogram mama ve bir miktar su dağıttı. Kalan mamalar ise Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı’nda bulunan kedi ve köpeklere verildi.

Bağdat Erzurumlu, etkinliğe katılan CHP’li yöneticilere ve mamaların temin edilmesinde kendilerine yardımcı olan Alfa Akvaryum Sahibi Fırat Yıldız’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)