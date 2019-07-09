Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98695
ALTIN
256.873
DOLAR
5.7235
STERLİN
7.1761
EURO
6.4202

Sokak fotoğrafçılığı atölyesi düzenlendi

Çorumlu fotoğrafçı Abdullah Agâh Öncül, fotoğraf ve sanatsever hemşehrileri ile sokak fotoğrafçılığı atölyesi düzenledi.

Sokak fotoğrafçılığı atölyesi düzenlendi

Çorumlu fotoğrafçı Abdullah Agâh Öncül, fotoğraf ve sanatsever hemşehrileri ile sokak fotoğrafçılığı atölyesi düzenledi.

09 Temmuz 2019 Salı 00:39
Sokak fotoğrafçılığı atölyesi düzenlendi

Farklı fotoğraf topluluklarından katılan fotoğrafçılarla birlik Çorum sokakları görüntülendi. Dünyanın en dar sokaklarından sayılan Eskiciler Sokak’taki ayakkabı tamircilerini fotoğraflayarak başlayan yürüyüş Tomağın Kahve, Çöplük Çarşısı ve arastanın sokakları, Kunduzhan Mahallesi ve Çepni Mahallesi sokaklarında devam etti.

Bölgede bu zamana kadar bölgedeki kentin kendi dokusunu korumuş olması ve halkın sokak yaşam kültürünü devam ettirmesi arşivlik fotoğraflar verdi.

Fotoğraf dostları, atölye çalışması boyunca güzel ve verimli vakit geçirdiklerini ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Ceylan, Yukarı BeşpınarKöyü su sorununa el attı
Ceylan, Yukarı BeşpınarKöyü su sorununa el attı
Erol Olçok yılın hastanesi
Erol Olçok yılın hastanesi
Ali Babacan istifa etti
Ali Babacan istifa etti
“TÜİK verileri ısmarlama”
“TÜİK verileri ısmarlama”
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
1. Motosiklet Festivali Çorum’a renk katacak
1. Motosiklet Festivali Çorum’a renk katacak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim