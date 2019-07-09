Sokak fotoğrafçılığı atölyesi düzenlendi

Farklı fotoğraf topluluklarından katılan fotoğrafçılarla birlik Çorum sokakları görüntülendi. Dünyanın en dar sokaklarından sayılan Eskiciler Sokak’taki ayakkabı tamircilerini fotoğraflayarak başlayan yürüyüş Tomağın Kahve, Çöplük Çarşısı ve arastanın sokakları, Kunduzhan Mahallesi ve Çepni Mahallesi sokaklarında devam etti.

Bölgede bu zamana kadar bölgedeki kentin kendi dokusunu korumuş olması ve halkın sokak yaşam kültürünü devam ettirmesi arşivlik fotoğraflar verdi.

Fotoğraf dostları, atölye çalışması boyunca güzel ve verimli vakit geçirdiklerini ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)