Sokak arasında et çekenlere sıkı denetim geliyor

Kurban Bayramı’nda Çorum Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün denetimleriyle sokak aralarında gelişigüzel et çekenlere büyük cezalar geliyor. Et çekenlere hem idari para cezası hem de et çekim makinesine el konulması gibi kararlar alındı.