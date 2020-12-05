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Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, kendisini böyle savundu

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Muammer T. hakkında işlem yapıldı.

Güncel 05.12.2020, 12:43 05.12.2020, 16:32
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Fabrikada çalıştığını söyleyen ancak polise belge gösteremeyen Muammer T.'ye para cezası uygulandı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum'da da denetimler artırıldı.

Kısıtlama kapsamında kentin pek çok yerinde oluşturulan denetim noktasında, ekipler, sürücüler ile yolcuların belgelerini kontrol etti. Abide Kavşağı'ndaki denetimde de araçlar tek tek durduruldu. Polislerin, "Biz senin nerede çalıştığını bilemeyiz. Belgelemen gerekiyor. Belgen yok. Günlerdir izin belgesiz sokağa çıkılmayacak diye bilgi veriliyor" dediği Muammer T.'ye para cezası uygulandı.

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