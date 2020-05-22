Sokağa çıkma yasağı başlıyor

Sokağa çıkma yasağının bugün saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında yapılacağının belirtildiği açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin; bugün saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecekleri belirtildi.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğinin dile getirildiği açıklamada, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip-gelebilecekleri, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekleri açıklandı.

Alınan karara göre bayramın ilk üç gününde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak. sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilmesi amacıyla Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olabilecek. Vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan Bayramı nedeniyle bayram süresince sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunan lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olabilecek.

Bayramda ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri de açık olacak. Ayrıca içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmaları makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı hallerinin açık olmasına ve karar verildiği belirtildi.

Öte yandan belirtilenr görevlerde çalışanlar da yasaktan muaf tutulacak:

“İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 19/05/2020 tarihli ve E.8184 sayılı Genelgesinin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanların,

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanların (Özel güvenlik görevlileri dâhil), Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanların, Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanların, Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanların, Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların, Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanlarının, Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçilerinin, Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanların, Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanlarının (asgari sayıda olmak kaydıyla), Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların, Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliklerinde çalışanlar ile küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenlerin, İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanların, İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanların, Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanların, Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil, zorunlu sağlık randevusu olanların, Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanların, İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanların (işyeri hekimi vb.), Veteriner hekimlerin, Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23-24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde acil ihtiyaç ve taleplerin karşılanabilmesi için elektrik, sıhhi tesisat, asansör, çilingir vb. teknik servis sağlayan işyerleri için Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği tarafından nöbet listesi oluşturulmasına, nöbetçi oldukları gün için Vefa Sosyal Destek Birimi tarafından izin belgesi düzenlenen teknik servis çalışanlarının, İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenlerin, Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personelin, Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanların (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.), Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanların, 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçilerinin, Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi irtibat tesis edeceklerin (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanların, 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere, aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçilerinin (şehit yakınlarının şehitliklere ulaşımları talepleri halinde ilimizde Valilik tarafından, ilçelerde kaymakamlıklarca sağlanmasına), Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, müracaatları halinde çalışanlarına izin belgesi düzenlenmek kaydıyla ilimizde faaliyet gösteren toprak sanayi tesisleri, tuğla, kiremit fabrikası çalışanlarının yasaktan muaf tutulmasına belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kalmasına karar verildi.