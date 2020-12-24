Sokağa çıkma kısıtlamasında daha önce cinayetin işlendiği iş yeri iki kez kurşunlandı
ÇORUM’da iki gün önce silahlı kavgada Emre T., (27), hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı börekçi dükkanı dün gece iki kez kurşunlandı. Kırılan iş yerinin camını değiştirmeye çalışan bir kişi ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Güncel 24.12.2020, 09:41 24.12.2020, 11:21
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Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde meydana geldi. İki gün önce çıkan silahlı kavgada Emre T., hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Dün gece ise aynı iş yeri belirli aralıklarla kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Cam değiştirmek için iş yerine gelen camcı olduğu belirtilen bir kişi silahlı saldırı sırasında ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan bir kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayı gerçekleştirip kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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