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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessiz bir hafta sonu geçiriyor. 

Güncel 02.01.2021, 21:29
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı kentte sessizlik hakim. 

Yılbaşı tatili nedeniyle 3 gün sürecek kısıtlamanın ikinci gününde vatandaşların kısıtlamaya büyük ölçüde uyduğu görülüyor. 

Öte yandan kolluk kuvvetlerinin kısıtlama kapsamında denetimleri sürüyor. Sabit ve mobil ekipler ihlallere karşı kesintisiz denetim yapıyor. 

Polis ekipleri, kentin belirli noktalarında denetimlerine devam ediyor. 

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