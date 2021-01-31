Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Çorum’da sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görülüyor.
Güncel 31.01.2021, 16:11
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Vatandaşların kısıtlamayla birlikte evlerine çekilmesiyle kentte sessizlik hakim oldu.
Hafta içi günlerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bazı cadde ve meydanlar, kısıtlamayla birlikte sessiz kaldı.
Sesiz bir hafta sonu geçiren kentte kısıtlama ihlallerine karşı denetimler sürüyor.
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