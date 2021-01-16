Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çorum'da sessizlik hakim oldu.
Güncel 16.01.2021, 16:15
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Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hafta sonu sessiz geçiyor. Kısıtlamayla birlikte vatandaşların evlerine çekildiği kentte sessizlik hakim.
Cuma günü kar yağışıyla beyaza bürünen kentte cadde ve sokaklar, yalnızca kısıtlamadan muaf tutulan kişilere kaldı.
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