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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Güncel 09.01.2021, 14:54 09.01.2021, 15:13
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Hafta içi yoğunluk yaşanan Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları ıssızlaştı.
Vatandaşların kısıtlamayı uyduğu gözlemlenen kentte polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
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