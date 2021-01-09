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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Güncel 09.01.2021, 14:54 09.01.2021, 15:13
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Hafta içi yoğunluk yaşanan Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları ıssızlaştı.

Vatandaşların kısıtlamayı uyduğu gözlemlenen kentte polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

#Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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