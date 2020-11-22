Flaş HaberSokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp kaçan 2 kişi, silah ve bıçakla yakalandı
ÇORUM’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde denetimlerinde bulunan polis ekiplerini görünce kaçan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerlerinde bıçak ve tabanca bulunan şüpheliler, gözaltına alındı.
Güncel 22.11.2020, 13:04
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Koronavirüs salgınına karşı alınan ek tedbirler kapsamında dün gece saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri, kentte denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polisi görünce kaçan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerlerindeki aramada ekmek bıçağı ve 1 tabanca bulunan şüpheliler S.Ö. (16) ve U.B. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgu işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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