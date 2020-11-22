Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp kaçan 2 kişi, silah ve bıçakla yakalandı

Koronavirüs salgınına karşı alınan ek tedbirler kapsamında dün gece saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri, kentte denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polisi görünce kaçan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerlerindeki aramada ekmek bıçağı ve 1 tabanca bulunan şüpheliler S.Ö. (16) ve U.B. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgu işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.