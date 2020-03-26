Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
89063
ALTIN
332.405
DOLAR
6.4521
STERLİN
7.6202
EURO
6.9703

Sokağa çıkma kısıtlaması olanların maaşları evlerinde ödenecek

İçişleri Bakanlığının valiliklere verdiği talimat kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması olanların maaşları evlerinde ödenecek

İçişleri Bakanlığının valiliklere verdiği talimat kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı.

26 Mart 2020 Perşembe 00:51
Sokağa çıkma kısıtlaması olanların maaşları evlerinde ödenecek

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunanların maaşlarını evlerinde alabilmeleri için valiliklere talimat gönderildi.

Bu çerçevede Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat sonucu, valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılıyor. 

Ödemeler, öncelikle banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca gerçekleştiriliyor.

Evden maaş ödemesi uygulamasına göre, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.

Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.

Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar, yetkili kamu görevlisi tarafından ilgili banka şubelerine iade ediliyor.

AA

İlgili Haberler
'Karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
'Karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Kamu bankalarının yeni desteği işletmelere nefes aldıracak
Kamu bankalarının yeni desteği işletmelere nefes aldıracak
"Koronavirüs salgınından olabilecek en az hasarla çıkacağız"
"Koronavirüs salgınından olabilecek en az hasarla çıkacağız"
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti
Öğrencileri için dua ediyor
Öğrencileri için dua ediyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim