“Sokağa çıkma kısıtlaması esnafı derinden yaraladı”

Tahtasız, hafta sonları komple, hafta içi de saat 21.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının esnafı zor durumda bıraktığını, Çorum’da vakaların azalmaya başladığını ve yerinde karar alma dönemine geçileceğini, virüsün yayılımını engelleyici tedbirlerin her zaman yanında olduklarını ancak esnafın da içinde bulunduğu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Tahtasız, “Koronavirüs için tedbirler elbette ki gerekli ancak esnafın ve işçinin halini de dikkate alarak, bu kesime ekonomik destek vererek tedbirleri uygulamalıyız. Sokağa çıkma kısıtlaması esnafı daha çok zor durumda bıraktı” dedi.

Kısıtlamalar nedeniyle esnafın dükkanını saat 10.00’da açmak zorunda kaldığını, bu saate kadar satış yapamadığını, hafta sonları saat 17.00’den, hafta içi de saat 21.00’den itibaren dükkanların kapalı tutulduğunu ifade eden Tahtasız, geriye kalan zaman diliminde iş yapmaya çalışan esnafın zor bir sürecin içerisine düştüğünü kaydetti.

Özellikle içki ve sigara satan esnafın mağduriyetinin büyük olduğunun altını çizen Tahtasız, “Esnafımız Tekel ürünü satabilmek için her yıl belirli miktarlarda harç yatırıyor. Ancak pandemi süreci nedeniyle sınırlı saatlerde satış yapmalarından dolayı zarar ediyorlar. Pandemi sürecinde ruhsat harcı alınmamalıdır. Esnafımızın talebi bu yöndedir. Tekel ruhsatı bulunan esnafımız sadece içki ve sigara değil, ekmek, şarküteri, kuruyemiş ve diğer gıda ürünlerini de sattıkları için Tekel'le birlikte bu ürünlerin de satışa yapılamıyor” dedi.

Esnaf ise gerek koronavirüs salgını, gerek ekonomik durgunluk, gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iş yapamaz duruma geldiklerini bildirerek, “Hükümet artık esnafın sesini duymalıdır. Büyük bir çıkmaza sürükleniyoruz. Artık gerekli tedbirler alınarak esnafın iş yapması sağlanmalı, rahat bir nefes alması için de gereken tüm ekonomik düzenlemeler yapılmalıdır” diye konuştu. (Haber Merkezi)