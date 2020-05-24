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Sokağa çıkan yaşlılar, pencereden torunları ile bayramlaştı

ÇORUM’da izinle sokağa çıkan bazı 65 yaş ve üstü kişiler, pencerelerden torunlarıyla bayramlaştı.

24 Mayıs 2020 Pazar 18:05

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar bayramın birinci günü verilen izinle sokağa çıktı. Yaşlılar kent merkezinde sokak ve caddelerin yanı sıra parklarda oturarak zaman geçirdi. Bazı yaşlılar ise torunlarını görmek için kilometrelerce yol yürüdü, pencereden bayramlaştı. 

Torunuyla pencereden konuşan 65 yaşındaki Emine Tiryaki, “Bugün bayram. Herkesin bayramını kutluyorum. Bende torunumla ancak camdan bakarak bayramlaştım” dedi.  Emine Tiryaki’nin torunu 4 yaşındaki Ebrar Tiryaki ise “Çıkamıyorum sokağa bende anneannemin bayramını camdan kutlarım” dedi.

Eşiyle yürüyüşe çıkan Mehmet Çiftçi de “Bayramlaşma uzaktan uzağa camdan cama. Torunumun yanına gittim pencereye çıktılar. Bayramlaştık. Dedim ki 'her bayram siz geliyordunuz bizim elimizi öpmeye bu bayram da biz size geldik'. Bugünlerin geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 24.05.2020 18:13
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