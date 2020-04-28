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Sokağa çıkan babasını 'Seni polise ihbar ederim' diye geri çevirdi

ÇORUM’da, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını düşünerek evinden çıkan Hüseyin Aygün (81), sokakta oğlu Baki Aygün ile karşılaştı.

28 Nisan 2020 Salı 16:07

Babasına, ‘Nereye gidiyorsun, seni polise ihbar ederim’ diyen oğlunun kayda aldığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Koronovirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. Çorum’da, Hüseyin Aygün yasağın kalktığını düşünerek evden dışarı çıktı. Sokakta oğlu Baki Aygün ile karşılaşana yaşlı adam yasağın kalkmadığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Babasına, ‘Nereye gidiyorsun, seni polise ihbar ederim’ diyen oğlunun kayda aldığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Son Güncelleme: 28.04.2020 17:16
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