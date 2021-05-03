Sokağa çıkan 29 kişiye ceza kesildi

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde yapılan denetimlerde 174 kişi denetlenirken 2 kişiye maske takmamak, 29 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası kesildiği bildirildi.

İlçelerde ise 1.182 kişi kontrol edilirken, Ortaköy ilçesinde 1 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari para cezası kesildiği kaydedilirken, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında kontrol ve denetimlerin titizlikle devam edeceği dile getirildi. (Haber Merkezi)

