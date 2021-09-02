Soğutma ve ısıtma sistemlerinin bakımsızlığı tüketimi de artırıyor

2013 yılından bu yana hizmet veren firmanın faaliyetleri hakkında bilgi veren Serkan Boran, soğuk hava depoları, ticari tip buzdolapları ve süt soğutma tanklarının imalat, montaj ve bakımını yaptıklarını söyledi.

Diktaş, Erdemler ve Kaplanlar gibi markaların yetkili bayii ve servisi olarak hizmet verdiklerini dile getiren Boran, son dönemde soğuk hava depoları satışı alanında öne çıktıklarını kaydetti.

Soğutma ve ısıtma sistemleri alanında zengin bir ürün yelpazesine sahip olduklarını vurgulayan Boran, şöyle konuştu:

“1995’ten beri bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Panellerimiz TSE belgeli ve kilitli olup iki yıl garantili. Servis ekiplerimiz alınan işe zamanında giderek müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Bu nedenle 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Ayrıca çevre il ve ilçelere de hizmet vermeye devam ediyoruz.

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi İnönü Caddesi Anitta Otel çaprazında faaliyet gösteren Boran Soğutma ve Isıtma Sistemleri mağazamıza bekliyoruz.

Elektrik fiyatının artması ve dolapların bakımsızlığından dolayı elektrik tüketiminin yükselmesinden dolayı dolapların yıllık bakımlarının yapılması, yaptırmayan kişilerin ise dolap temizliğinin ve radyatörlerin temizliğinin düzenli olarak yaptırılması gerekiyor. Bu işlem sonucunda elektrik tüketiminde düşüş yaşanır.

Çorum ve ilçeleri, Tokat, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve diğer bölgelerde hizmet vermekteyiz. Elemanlarımız hijyen kurallarına uyarak ev ve işyerlerine hizmetlerimizi sürdürüyor.” (Haber Merkezi)

