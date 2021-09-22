Soğuk ve yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi’nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir” bilgilerine ver verildi.

Sıcaklıkların ise bugünden itibaren 6 ile 12 derece düşmesi bekleniyor. Şiddetli yağış sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı. (Haber Merkezi)

