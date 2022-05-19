Soğuk havaya rağmen 19 Mayıs coşkusu

Gençlik şenliğine Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Mehmet Emin Altan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Hakan Kubalı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı

Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan gençlik şenliğinde Vali Mustafa Çiftçi halkın ve gençlerin bayramını kutladı.

GÖSTERİLER BEĞENİ TOPLADI

Şenlikte şiirler okundu, judo ve tekvando branşında sporcular gösteri yaptı. Belediye Bandosu ve Mehteran Takımı konser verdi. Hitit Üniversitesi Jimnastik Grubu gösteri yaptı. Gençlik haftasında yapılan şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkoyunları ekibi gösterisi beğeni toplarken, şenlik Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin müzik dinletisi ile sona erdi.

(Nurdan AKBAŞ)

