Soğuğa rağmen coşku hakimdi...

Çorum’da hava sıcaklığının -13’lere ulaştığı sabahın erken saatlerinden itibaren TSO Fuar Kompleksi’ne merkez ve ilçelerden gelmeye başlayan başta delegeler ve AK Parti üyeleri büyük bir coşku yaşadı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz aylarda yapılması gereken ancak ertelenen kongreye büyük ilgi gösteren AK Parti teşkilatları Türk ve parti bayrakları ile süslenen soğuk salonu coşkuları ile ısıttı. Salonda çalınan parti şarkılarına eşlik eden sık sık “Recep Tayyip Erdoğan” başta olmak üzere salondaki yetkililere yönelik sloganlar atan partililer coşkunun doruğa ulaşmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salona telekonferans ile bağlanması ile doruğa ulaşan coşku Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kırşehir Milletvekili Çorum Koordinatörü Mustafa Kendirli başta olmak üzere herkesi memnun etti.

Kongreye AK Parti eski Milletvekilleri Salim Uslu, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Cahit Bağcı ile eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve Zeki Gül başta olmak üzere partinin kurulduğu günden bugüne kadar görev yapan çok sayıda ismin de katılması ise dikkatlerden kaçmadı.

(Haber Merkezi)