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Soğana ihracat izni çıkmazsa fiyatlar düşecek

Türkiye’nin soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana’da bu hafta başlayacak hasat öncesi üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığından ihracat izni bekliyor. Türkiye’deki depolarda 50 bin ton soğan olduğunu söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu yıl verim çok olacak. Bu soğanı iç piyasada tüketmemiz mümkün değil. Bu stoktaki soğanlar erimez ise hem fiyatlar çok düşer hem de üretici para kazanamaz” dedi. 

Soğana ihracat izni çıkmazsa fiyatlar düşecek

Türkiye’nin soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana’da bu hafta başlayacak hasat öncesi üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığından ihracat izni bekliyor. Türkiye’deki depolarda 50 bin ton soğan olduğunu söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu yıl verim çok olacak. Bu soğanı iç piyasada tüketmemiz mümkün değil. Bu stoktaki soğanlar erimez ise hem fiyatlar çok düşer hem de üretici para kazanamaz” dedi. 

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:37
Soğana ihracat izni çıkmazsa fiyatlar düşecek

Türkiye’nin turfanda soğan merkezi olan Adana’da bu hafta içerisinde hasadın başlaması bekleniyor. Ancak korona virüs ile mücadele kapsamında çoğu restoran ve lokantanın geçici olarak kapanması nedeniyle soğan tüketimi düştü. 
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, şu anda pazarda kilosu 3 liradan satılan soğan için 20 Nisan’a kadar Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmezse yeni çıkacak soğanlar ile birlikte bu sene çiftçinin para kazanamayacağını ve fiyatların çok düşeceğini söyledi. Doğan, verimin yüksek olduğunu belirterek, “Geçen yıl soğan hasadı yapıldığında soğanda hastalık vardı. Bir yağmur, bir güneş olması da verim düşüklüğüne neden oldu. Geçen yıl dönüm başına 2-3 ton verim alınırken bu sene 5-6 ton soğan verimi bekliyoruz. Eğer 50 bin ton soğan ihraç edilirse çiftçinin yüzünü güldürecek” diye konuştu. 

“Bu yıl soğanda verim sıkıntısı yok” 
Geçen yıl Türkiye’nin soğan ithal ettiğini hatırlatan Mehmet Akın Doğan, şöyle devam etti: 
“Soğan hasadına geçen yıl başladığımız da tarlada kilogramı 5-6 lira arasındaydı. Geçen yıl yetmediği içinde ithalat yapıldı. İran’dan gelen soğanlar yeşil, Mısır’dan gelen soğanların şekli bozuk, Özbekistan’dan ithal edilen soğanlar da 18 günde ülkemize geldiği için yolda yeşerdi ve çok fire verdi. Bu yıl öyle bir sorun yaşamayacağız.” 
Çorum, Amasya, Ankara Şereflikoçhisar ve Polatlı’da 50 bin tona yakın bir soğan stoku olduğunu söyleyen Doğan, “Bu soğan ülkemize 25 gün yeter. Ülkemizde korona virüs salgını olmadan önce günde 4-5 bin ton soğan tüketimi vardı. Ancak şu an lokantalar kapalı ve halkımız evde olduğu için soğan tüketimi düştü. Günde ortalama 2 bin ton soğan tüketimi yapılmakta” dedi. 

“Soğanın ihraç edilmesi şart” 
Soğanın para etmesi için ihraç edilmesinin şart olduğunu söyleyen Doğan, "Önümüzdeki günlerde soğan hasadı başladığında, depolardaki soğan eğer ihraç edilmezse fiyatlar düşecektir. Çünkü soğanın bir kısmı tarlada kalacak. Bizim amacımız çiftçimiz ektiği üründen para kazansın. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan talebimiz en az ayın 20’sinde soğanların yurt dışına çıkışına izin verilsin. Şu anda geçen yıla göre 2 kat soğan verimi var. Bu soğanı iç piyasada tüketmemiz mümkün değil. Bu soğan kış soğanı gibi depoda beklemez. Bu yazlık soğan ve raf ömrü kısa. İhracat izninin tüccardan çok bazı kişilere verilmesinin de önüne geçilmesini istiyoruz. İhracat yapmak isteyen bütün soğancılara izin verilsin. Genelde en çok ihracat Rusya’ya yapılmakta. İsteyen Avrupa ülkelerine de soğan göndermekteyiz. Bu soğan iç piyasaya girdiğinde fiyatlar düşecektir. Bu soğanın erimesi lazım” ifadelerini kullandı. 

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