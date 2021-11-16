Soğan üreticisinin feryadı: “Ürünümüz tarlada kaldı!”

Çorum Merkez ve ilçe ziraat odalarının başkanları, İl Koordinasyon Kurulu toplantısından sonra, yakın köydeki soğan üreticilerini ziyaret ederek, soruna kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştılar.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, soğan üreticilerinin verdikleri tepkinin haklı olduğunu belirterek, “Soğanı tarladan kaldırmanın maliyeti, satıştan elde edilecek geliri aştı” diye konuştu.

Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, gübre fiyatının % 300 arttığını, çiftçinin gübre ve mazot alamadığını belirtirken, “Pahalılıktan sertifikalı tohum almak da güçleşti” ifadesini kullandı.

Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Davut Saygın ise, hububat ve çeltik üreticilerinin de çok zor durumda olduğunu vurgulayarak, “Çeltik de tarlada kaldı. Devletimiz bizi tüccara ezdirmesin” dedi.

Boğazkale Ziraat Odası Başkanı Ahmet Meteoğlu ve 40 yıllık soğan üreticisi Yaşar Olukcu da, mazot ve gübreye sübvansiyon istediler.



(Haber Merkezi)

