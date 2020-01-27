“Soğan üreticisi perişan oldu”

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl fiyat artışlarıyla gündeme gelen patates ve soğana ihracat kısıtlaması getirilmişti. Ticaret Bakanlığının kararıyla gerçekleştirilen bu kısıtlama üreticileri isyan ettirdi. Alaca’da konuya dair basın açıklaması yapan soğan üreticileri ürünlerine sahip çıkılması gerektiğini ve ihracatın açılmasını istediler.

Tokat, Amasya, Yozgat ve Çorum’un soğan üreticileri Alaca İlçesi’nde toplanarak hükümetin tarım politikalarına eleştiride bulundular. Alaca Buğday Pazarı’nda toplanan 1000 civarında soğan üreticileri traktörleri ile Cumhuriyet Meydanı’na kadar gelerek, burada açıklamalarda bulundu.

“SESİMİZİ DUYURACAK YETKİLİ BULAMIYORUZ”

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’yi istifaya çağıran soğan üreticileri, ellerinde kalarak depolarında çürümeye yüz tutan soğanlarını kimin alacağını sordular.

Soğan üreterek suç mu işlediklerini soran soğan üreticileri, seslerini duyuracak hiçbir yetkili bulamadıklarını kaydettiler.

Soğan üreticilerin terörist ilan edildiğini belirten soğan üreticileri, soğanlarını kimsenin almadığını ifade ettiler.

Dış ülkelerle ihracat konusunda binlerce ton anlaşma yaptıklarını hatırlatan soğan üreticileri, tarım bakanlığının yaptığı yanlış politikalar yüzünde soğan ihracatı yapamadıklarını açıkladılar.

“DEPREMZEDELERE BİR KAMYON SOĞAN GÖNDERECEĞİZ”

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan soğan üreticisi Osman Kılıç, Tarım bakanına seslerini duyuramadıkları takdirde gelecek günlerde Çorum’da da eylem yapacaklarını belirtti.

“ÇORUM’DA 200 BİN TON SOĞAN VAR”

Deprem bölgelerine bir kamyon soğan göndereceklerini kaydeden Kılıç, “Türkiye’de üretim politikamız kalmamıştır, kiminle görüştük ise ÇKS kayıtlarında Alaca İlçemizde 12 bin soğan görünüyor. Bu istatistiklerin yanlış olduğunu ifade ederek bizde diyoruz ki Alaca’da 50 bin ton soğanımız var. Çorum ve İlçelerinden 200 bin ton soğan var. Yarın bu kadar soğan çöpe döküldüğü zaman yetkililerimiz o zaman ne diyerek çok merak ediyoruz. O zaman biz yanıldık lafını kabul etmiyoruz, çünkü biz yanıldık tahtası değiliz. Üretim az olur, hastalık olur, yağmur olur, dolu olur, depoda ürün az olur o zaman da biz terörist ilan ediliriz. Mal yok olur terörist oluruz, mal çok olur defada kapılar kapanır. Ne olacak biz çiftçilerin halimiz. Bir aydır soğanlarımı satamadığım için borçlarımı ödeyemiyorum. Traktörlerimizin hepsi bankalara kredili” şeklinde konuştu.

“KÖYLERİMİZDE GENÇ ALMADI”

Köylerde üretim yapacak gençlerin kalmadığına işaret eden Kılıç, ” Yani ne yapalım bizde mi üretimiz bırakıp, şehre göç edelim. Biz çiftçiler hırsızlık mı yapalım ne yapalım, bizler sadece satamadığımız soğanlarımızı satmak istiyoruz. Geçen sene 3200 lira dedikleri nohuta bu sene 3250 lira fiyat belirliyorlar, buda yüzde 1’e tekamül ediyor. Yüzde 20 enflasyon olan bir ülkede üreticiye yapılan yüzde 1 artış adilmidir” diye konuştu.

“SOĞAN ÜRETİCİLERİ ZOR DURUMDA”

Bütün soğan üreticilerinin zor durumda olduğunu kaydeden soğan üreticisi İbrahim Eker, “Tarım Bakanlığının patateste olduğu gibi soğanda da yaptığı yanlış politikalar yüzünde çiftçimiz zor duruma düştü. Soğanlarımız depolarımızda çürümeye yüz tuttu. Çiftçimiz traktör almak için banka kredisi kullandı. Şu anda banka kredilerimizi ödeyemez hale geldik” dedi.

“BÜTÜN SORUMLULUK TARIM BAKANINDA”

Ellerinde kalan patates ve soğanın bir ay sonra çürümeye yüz tutacağını belirten Soğan üreticisi Ahmet Aköz,” Burada sebepsiz yere zengin olmak gibi bir beklentimiz yok. Malımızı sadece ihraç edip, ülke ekonomimize faydalı olmak istiyoruz. Ama ihracatı kapattığınız zaten iç pazarda fiyat artacak diye düşündüğünüz zaman bu şekilde olmaz. Şu anda görevini yapmayan bürokrat tarafından soğan az iç piyasaya yetmeyecek diye lansa edildiği için soğan ihraç edilemiyor. Soğan ve patates ihracatı kapatıldı ama bu ürünün yenisinin çıkmasına 2 ay süre var. 2 aya kadar bu soğanlarımız ihraç edilmezse ürünlerimizin üçte ikisi çöp haline gelecek. Şu anda yurt dışından talep varken bu ürünlerimizin yurt dışına gönderilmesi lazım” dedi.

“GAYEMİZ HÜKÜMETİ ELEŞTİRMEK DEĞİL”

Gayelerinin meydanlarda hükümeti eleştirmek olmadığına değinen Aköz, ”Biz çiftçiler olarak soğan ekimi yaptık ki borçlarımızı kapatalım ödeyelim diye. Peki sizler nasıl varsayımlara dayanarak ihracatı kapattınız” dedi.

Tarım bakanının hiç bir çiftçi ile konuşarak karar aldığına inanmadıklarını dile getiren Aköz, ihracat kapılarını kapatarak olayların bu duruma gelmesinin tüm sorumluluğunun tarım bakanında olduğunu kaydetti.

(Haber Merkezi)