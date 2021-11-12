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“Soğan üreticilerinin sorunları için halen somut adım atılmadı”

Soğan üreticilerinin mağduriyetinin ele alındığı Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yaşanan mağduriyetlerin Tarım Bakanı başta olmak üzere Çorum Milletvekillerine iletildiği belirtilirken, Tarım Bakanı’nın Çorum ziyaretinde bu konuların iletildiği ve bu zamana kadar somut bir sonucun alınamadığına dikkat çekildi. 

Güncel 12.11.2021, 23:37
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“Soğan üreticilerinin sorunları için halen somut adım atılmadı”

Çorum Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Çorum Ziraat Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve İlçe Ziraat Odaları Başkanları katıldı. Çiftçilerin sorunları ile ilgili görüşmelerin yanı sıra Çorum Ziraat Odası’nın faaliyetlerinin ele alındığı toplantıya ilgi yoğun oldu.
Toplantı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra tüm oda başkanları bölgelerinde çiftçilerin karşılaştıkları sorunlarını dile getirdi. Bu sorunlar ile ilgili olarak toplantıya katılan Ziraat Odası Başkanlarının belirttikleri görüşleri doğrultusunda tartışılarak sorunların rapor olarak hazırlanması ve belirtilen raporun yetkililere ve siyasilere sunulması kararlaştırıldı.


İlçe Başkanlarının söz alarak görüş bildirdikleri toplantıda, patates ve soğan alım süreci, bu süreçte piyasada oluşan gelişmeler, çiftçilerin bu süreçle ilgili düşünceleri değerlendirildi.
Daha önceden soğan üreticilerinin mağduriyetlerinin Tarım Bakanı başta olmak üzere Çorum Milletvekillerine iletildiği hatırlatılan toplantıda, Tarım Bakanı’nın Çorum ziyaretinde bu konuların iletildiği ve bu zamana kadar bir somut bir sonucun alınamadığını ifade edildi.
Çiftçilerin Ziraat Odalarına sorunların çözümü noktasında baskı yaptıkları belirtilen toplantıda, “Soğan üreticileri verdikleri tepkilerde haklıdır. Şu ana kadar tarlalarda soğanın kalmaması lazımdı ama üretici soğanların maliyetini kurtarmadığı için söküp tarlada bırakmıştır. Kaliteli üretilen soğanları çiftçilerin tarladan toplayıp, satış aşamasına getirememektedir. Bunun amacı da üretim maliyetinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü tarladan kaldırmak maliyeti, şu anda ki satış maliyetinden yüksek olduğu için çiftçiler çok mağdur durumdadır. İhracatta gümrük vergisinden dolayı bir kısıtlama var, bunun için ihracat yapılamadığından iç piyasanın da üretilen soğanları tüketme şansı yoktur” denildi.
Tarlalarda gübresiz ekip yapıldığının ifade edildiği toplantıda; “Bu sorunların milletvekillerine, bakanlara iletilip, acil çözüm bulunması gerekmektedir, yoksa soğanlar tarladan kalacak ve çürümeye başlayacaktır. Geçen yıla göre gübrenin fiyatı bu yıl yüzde 300 artmasından dolayı çiftçiler gübre ve mazot alamayacak hale gelmiştir. Bakanlığımızdan gübre ve mazotla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.
Devlet tarafından yapılan desteklemelerin düşük kaldığı yönünde görüşlerin sunulduğu toplantıda; “Geçen seneki sertifikalı tohum desteklemeleri hala ödenmedi. Bu yüzden çiftçilerimizde sertifikalı tohumları pahalılıktan dolayı alamıyor, sertifikasız tohumlarda da verim elde edilemiyor” şeklinde açıklamalarda bulunuldu.
Daha sonra Ziraat Odaları Başkanları soğan üreticilerini tarlalarında ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu. (Haber Merkezi) 
 

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