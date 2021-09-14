“Soğan üreticileri mağdur edilmesin”

İlçe Ziraat Odası Başkanlarının katıldığı kurulda 2 madde görüşülerek talepler iletildi. Yağlık ayçiçeğin gümrük vergisi sıfır ve halen ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından herhangi bir fiyat açıklamasının yapılmadığı konusu ele alınarak görüşüldü.

Soğan üreticilerin mağdur olduğu konulara değinilen toplantıda, “Soğan üreten çiftçilerimiz maliyeti 1 TL olmasına karşı ürettiği ürünün 0,50 kuruşa satmak zorunda kalmaktadır. Çiftçi ürünlerini satacak pazar bulamaması nedeniyle, elindeki ürünleri düşük fiyatlara vermek zorunda kalmaktadır. Hasat zamanı başlayacak olan şeker pancarının taban fiyatının biran önce açıklanması gerekmektedir. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif olan borçlarından dolayı erteleme beklemektedir” denildi. (Haber Merkezi)

