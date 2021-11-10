Soğan tarlada kaldı, üretici zor durumda

Tahtasız, devletin ya çiftçinin zararını karşılamasını, ya da soğanları maliyetin altında olmamak şartıyla satın alarak muhtaçlara, kurumlara dağıtmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Merkez Ömerbey Köyü’nde soğan üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Çorum’dan seslenen Tahtasız, “Çiftçimiz ‘Çorum moru’ denilen soğanı ekti, sadece paketlemesine 400 kuruş harcadı, fakat satamadığı için, soğan para etmediği için, zararına satmak istemediği için soğanlar tarlada paketlenmiş olarak duruyor. Bakan Pakdemirli soğan üreticisinin yanına hiç gitmemiş olacak ki, soğan üreticisinin zarar ettiğini bilmiyor. Buradan Tarım Bakanı Pakdemirli’ye sesleniyoruz. Ya çiftçimizin zararını karşılayın, ya da bu soğanları çiftçimizden satın alın. Yazıktır, günahtır. Milli servetimiz heba oluyor” dedi.

Sıkıntılarını dile getiren üreticiler ise gübre fiyatları başta olmak üzere tarımsal girdilerin pahalılığından yakınarak, üretim yapacak durumlarının kalmadığını anlattı.

Üreticiler, zor durumda olduklarını, ürünleri maliyetinin altından satmaktan dolayı büyük zarar ettiklerini belirterek, “Üretmek suç mu?” diye sordu.

Tahtasız’a soğan üreticilerini ziyareti sırasında; CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal ve bazı parti yöneticileri de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

