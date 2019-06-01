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Şoförlere ve yolculara “bayram trafiği” uyarısı

Trafik polisleri, Ramazan Bayramı öncesi otogar ve otobüslerde denetimlerde bulundu. Denetimde, Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun'un, otobüs kazalarında yaşananları anlatması üzerine otobüsteki yolcular emniyet kemerlerini takarak yolculuklarına devem etti.

Şoförlere ve yolculara “bayram trafiği” uyarısı

Trafik polisleri, Ramazan Bayramı öncesi otogar ve otobüslerde denetimlerde bulundu. Denetimde, Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun'un, otobüs kazalarında yaşananları anlatması üzerine otobüsteki yolcular emniyet kemerlerini takarak yolculuklarına devem etti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 01:59
Şoförlere ve yolculara “bayram trafiği” uyarısı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunlaşan otobüs seferleriyle ilgili denetim yaptı. Ekipler, otogar çıkışında düzenlenen uygulama noktasında şehirlerarası otobüsleri durdurdu, hem yolculara hem de sürücülere emniyet kemeri uyarısında bulundu. Ekipler, ayrıca otobüs sürücülerinin yanı sıra otobüsle seyahat eden yolculara da trafik kurallarına uymaları konusunda ikazlar yaptı.

Bayram tatili nedeniyle de hayli yoğunluk yaşanan otogarda, Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun da yola çıkmak üzere olan firmalara ait otobüslere binerek, özellikle otobüs kazalarında yolcuların neler yaşadıklarını anlattı. Dursun'un anlatımı üzerine otobüsteki yolcular emniyet kemerlerini takarak yolculuklarına devem etti.

(Yusuf ÇINAR)

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