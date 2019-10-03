Şoförler Odası’ndan hayırlı olsun ziyaretleri

İlk olarak Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’i makamında ziyaret eden Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, “Çorum her zaman Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden birisi olmuştur. Çorum halkı misafirperver, sağduyulu ve sıcakkanlıdır. Müdürümüze sıcakkanlı insanların olduğu şehrimize hoş geldiniz diyor görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Güler ise, “Çorum’a gelir gelmez biraz şehri gezme imkânı bulduk. Gece geç saatlerde bile huzur içerisinde gezen, parklarda çaylarını yudumlayan insanların olması Çorum’un ne kadar güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu gösteriyor. Çorum’u çok sevdik. Bizim görevimiz insanların huzurunu, can güvenliğini sağlamak. İnşallah görev süremiz boyunca vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Bizleri ziyaret eden Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanımız Tahsin Şahin’e teşekkür ediyorum” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün ardından Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu’na da makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Uzunoğlu’na görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu ise, “Öncelikle oda başkanımız Tahsin Şahin beye ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Çorum’a geleli kısa bir zaman olmasına rağmen kendimi sanki yıllardır Çorum’da yaşıyormuşum gibi hissettim. Çorum halkı çok cana yakın ve samimi insanlar. Bizler bu güzel halkın hizmetkârıyız” dedi. (Haber Merkezi)