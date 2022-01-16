Şoförler Odası’nda Tahsin Şahin, 1 oyla kazandı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın Olağan Genel Kurulu yapıldı. TSO Fuar Kompleksi’nde gerçekleşen Genel Kurul’a oda üyelerinin katılımı ise yoğun oldu.

Heyecanın dorukta olduğu Genel Kurul’da Tahsin Şahin, Hasan Eker, İbrahim Doğan ve Recep Kayıkçı başkanlık için yarıştı. Genel Kurul sonucunda 170 oy alan Tahsin Şahin güven tazeleyerek yeniden Oda Başkanlığı’na seçildi. Diğer adaylardan Hasan Eker 169 oy, İbrahim Doğan 168 oy, Recep Kayıkçı ise 130 oyda kaldı.



Genel Kurulun Divan Başkanlığı ÇESOB Başkanı Recep Gür yaparken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul, mali raporların kabul edilmesi ve başkan adaylarının konuşmasıyla devam etti. Ardından seçime geçildi.

Yapılan seçim sonucu Tahsin Şahin Başkanlığı’ndaki Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Yusuf Aykaç, Uğur Karataş, Hüseyin Coşkun, Hacı Koca, İrfan Türkmen, Metin Hodul’dan oluşurken, Denetim Kurulu ise Mustafa Elsüer, Sezgin Karaman ve Selim Yıldırım’dan oluştu.

(Taner ŞİMŞEK)

