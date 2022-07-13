Şoförler Odası, Kamyoncular Garajı’nda bayramlaştı

Her yıl geleneksel hale gelen Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda bayramlaşma töreni bu yıl da Kamyon Garajı ve Nakliyeciler Sitesi’nde bayramın dördüncü günü gerçekleştirildi.

Kamyoncular Garajında yapılan bayramlaşmaya; Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, Çorum Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, esnaf odalarının başkanları ile çok sayıda oda üyesi kamyoncu ve nakliyeci esnafı katıldı.

Ev sahibi Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, bayramlaşma töreninde kısa bir konuşma yaparak, oda üyeleri ve tüm Çorum halkının Kurban Bayramını kutladı. Bayramlaşma törenine şoför ve nakliyeci esnafının ilgisi bir hayli yoğun oldu. Oda Başkanı Tahsin Şahin, tüm üyelerle tek tek bayramlaşırken, konukları ile yakından ilgilendi.

HEP BİRLİKTE KAHVALTI YAPILDI

Kamyoncular Garajındaki lokalde hep birlikte kahvaltı yapan oda üyeleri, uzun süre sonra bayram vesilesi ile birbirlerini görme imkânı buldu. Oda Başkanı Tahsin Şahin, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Biz diyoruz ki Çorum’da her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Onu korumak kollamak durumundayız. Eğer birlik ve beraberliğimizi bozarsak bu güveni, bu barışı elde etmemiz mümkün değildir” dedi. Yoğun ilginin olduğu bayramlaşma töreninde misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

(Haber Merkezi)