Şoförler için yeni kararlar

Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi şoförlere yönelik çeşitli kararlar alarak bunu kamuoyuna açıkladı.

Alınan kararlar doğrultusunda ticari amaçla İran ve Irak’tan gelerek Çorum’dan geçiş yapacak olan veya Çorum’a giriş yapacak olan şoförlerin durumunun ele alındığı ve onlara yönelik kararlar alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’nın ilgili yazısı uyarınca Covid-19 salgını nedeniyle sınır kapılarında alınan önlemler ile birçok ülke ile giriş çıkışların durdurulduğu, pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişinin yasaklandığı, bununla birlikte dış ticaretin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan TIR şoförleri başta olmak üzere, ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esaslarının Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşleri çerçevesinde bildirildiği, gelinen aşamada tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da salgının etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan istisnanın kaldırılacağı; uluslararası yük taşımacılığı kapsamında diğer ülkelere açılan sınır kapılarında uygulanan hükümlerin İran ve Irak’a açılan sınır kapılarında da aynen uygulamaya geçirileceği ifade edildiğinin bildirildiği ifade edilen toplantıda ilimizden transit geçiş yapacak araçlar ile ilimize giriş yapacak olan şoförlere yönelik alınan kararlar şu şekilde açıklandı;

“İLİMİZDEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER: 1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolünün sağlık birimlerince yapılmasına, bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmemesine; 2. Şoförlerin ilimizdeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmalarına, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmalarına; 3. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerlerinin belirlenmesine, transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip edilmesi suretiyle ilimizden en kısa sürede ayrılmalarının sağlanmasına; 4.Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde İlimizde İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri, İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İl/İlçe Jandarma Komutanlıklarınca koordinasyon sağlanarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına; 5. Türkiye’den transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında alınan taahhütnamede yer alan yükümlülüklerin şoför tarafından yerine getirilmemesi halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca kolluk birimlerince ceza işlemi uygulanmasına,

İLİMİZE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER: 1- Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrollerinin sağlık birimlerince yapılmasına, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde; A) Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde; A-1: Sağlık denetleme merkezlerince ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için İlimiz Sağlık Müdürlüğüne bildirimi yapılan Türk şoförlerin ilimizde belirlenen yerlerde karantina/tedavi altına alınmalarının sağlanmasına, B: Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde; B-1: Gerekli kontrollerin sağlanması için ikamet ve kimlik bilgileri İlimiz Sağlık Müdürlüğüne bildirilen ve uluslararası ticari taşımacılık kapsamında ülke dışına çıkmayacak ilimizde ikamet edecek Türk şoförlerin 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamalarına, B-2: Ülkemize girişlerini takip eden en kısa sürede ülkemizden çıkış yapacaklarını taahhüt eden, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin verilen yabancı şoförlerin, ilimizde bulundukları süre içerisinde kendilerinde herhangi bir solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarına; B-3: Yabancı şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmalarına, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmalarına, ihtiyaç görülmesi halinde belirlenen mola yerlerinde mola vermelerine ve ilimiz sınırlarında kolluk birimi eskortu eşliğinde yolculuk etmelerine; 2- Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek ilimiz sınırlarındaki mola güzergâhlarında İlimizde İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri, İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İl/İlçe Jandarma Komutanlıklarınca koordinasyon sağlanarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına, anılan şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince alınan taahhütnameye uymayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen şoförlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca kolluk birimlerince ceza işlemi uygulanmasına; 3- Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçlara/şoförlere İlimize girişlerinde ve geçişlerinde öncelik verilmesine; 4- Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; 5- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir”

(Haber Merkezi)