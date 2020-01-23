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Şoför ile yolcu arasında kavga çıktı, otobüs kaza yaptı

ÇORUM’da  Özel Halk otobüsünde şoför ile  yolcu arasında  çıkan kavga otobüsteki  güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. 

Şoför ile yolcu arasında kavga çıktı, otobüs kaza yaptı

ÇORUM’da  Özel Halk otobüsünde şoför ile  yolcu arasında  çıkan kavga otobüsteki  güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. 

23 Ocak 2020 Perşembe 17:10
Şoför ile yolcu arasında kavga çıktı, otobüs kaza yaptı

Olay, Çorum Halk Ulaşım A.Ş bünyesinde bulunan özel halk otobüsünde meydana geldi.

Otobüse jetonsuz bindiği iddia edilen yolcu  Ahmet Ş., ile sürücü İlhan Aybul, arasında  tartışma çıktı. Araç hareket halindeyken sürüyle yolcu arasında kavga çıktı.  Bir bayan yolcu kavga eden sürücü ile yolcuyu ayırmaya çalıştı. Yumruk darbelerine maruz kalan halk otobüsü sürücüsü İlhan Aybul, burun ve yüzüne isabet eden yumduk darbeleri ile  yaralandı. Bu sırada  kavga sırasında otobüs kontrolden çıktı ve yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Yolcular ise korku ve  panik yaşadı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay sonrası sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti ve burada tedavi altına alındı.  Otobüs şoförü İlhan Aybul, kendisini darp eden yolcudan şikayetçi oldu.

OLAY ANINI ANLATTI

Olay sonrası  otobüs sürücüsü İlhan Aybul tedavi gördüğü hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otobüse binen yolcu jetonum yok dedi. Daha sonra bana çocuklar jetonunu getiriyor dedi. Gelen giden olmadı ben yine söylemedim. Bana neden arkadaki kadına neden bağırdın diye yanıma geldi. Ne bağırması dedim bende, kapıyı açtım inmesi için ama adam inmedi. Ondan sonra bana vurmaya başladı. O esnada otobüs seyir halindeydi içinde de yolcular vardı. Otobüs direklere çarparak durabildi, benim kazadan bile haberim olmadı. O esnada otobüsün içinde 40 kişi vardı. Ben ne olduğunu anlamadım " dedi.

BAYAN SÜRÜCÜ İNMEK İSTEDİ DURMADI

İfade için emniyete çağırılan Ahmet Ş., ise kavga ettiğini belirterek bayan yolcu vardı. kadın inmek istedi o da durmadı. üstelik kadın yolcuya kötü davrandı. bende müdahale ettim. Kendisinden de özür dilemek için hastaneye kadar gittim" dedi. Ahmet Ş., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan otobüste yaşanan kavga anına ilişkin görüntüler de, araçta bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.   Otobüs şoförü İlhan Aybul ile yolcu arasında tartışma yaşanıyor. yolcu Ahmet Ş’nin elinde başka bir yolcudan aldığı kart ile sürücünün bulunduğu alana yürüdüğü , bir süre ikili arasında devam eden tartışmanın birden  kavgaya dönüştüğü  bir bayan yolcunun kavga edenleri ayırmaya çalıştığı  sırada otobüsün kontrolden çıkıp yol kenarındaki direğe çarptığı , otobüsün  runmasıyla yolcuların otobüsü terk ettikleri görülüyor.

Son Güncelleme: 24.01.2020 01:29
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