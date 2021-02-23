Şoför esnafının sorunları Ulaştırma Bakanı’nda

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ise sorunların çözümü konusunda şoför esnafına yardımcı olacaklarını söyledi. Şahin, “Şoför ve nakliyeci esnafımız tarafından odamıza iletilen bazı sorun ve taleplerin çözümü konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na 6 sayfalık bir dosya sunduk. Bizleri dinleyerek sorunların çözümü konusunda destek olacağını söyleyen bakanımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

SÜRÜŞ SÜRELERİNİN ARTIRILMASI

Taşımacı esnafının yaşadığı sorunlara ilişkin 6 sayfadan oluşan bir dosyayı Bakan Adil Karaismailoğlu'na ileterek kısa sürede çözüme kavuşturulması yönünde destek istediklerini ifade eden Tahsin Şahin, özellikle sürüş sürelerinin artırılması konusunda şoför esnafının yaşadığı mağduriyeti bakana anlatma imkânı bulduğunu söyledi.

İŞTE ŞOFÖR ESNAFININ TALEPLERİ

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sunulan dosyada şu talepler yer aldı: “Ton ve kilometre fiyat tarifelerinin yayınlanması, yetki belgelerinin devrinin sağlanması, ülke genelinde plaka tahdidi uygulanması, toplam ağırlığı 3500 kg olan kamyonet tabir edilen araçların istiap hadlerinin yükseltilmesi, sürüş sürelerinin 4+4+4 şeklinde 12 saate çıkarılması, K1 belgelerinin yüksek maliyetleri ve devir konusunda yaşanan sorunlar, akaryakıtta taşıma esnafına ÖTV indirimi sağlanması, vergi çeşidinin azaltılması, şoför esnafına yönelik uzun vadeli ve kolay ödemeli kredi imkânı sağlanması.” (Haber Merkezi)