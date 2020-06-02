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"Şoför esnafı rahatlayacak"

Kontrollü sosyal hayat sürecinde alınan bu kararın şoför camiası için sevindirici olduğunu dile getiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ise, “Korona virüsle mücadele sürecinde üç aydır büyük sıkıntı yaşayan şoför esnafı karar doğrultusunda tam kapasite ile çalışabilecek. Bu da sıkıntıdaki şoför esnafını büyük ölçüde rahatlatacak. Şoförler camiası adına bu karar için yetkililere teşekkür ediyorum” dedi. 

Güncel 02.06.2020, 02:26
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"Şoför esnafı rahatlayacak"

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