“Şoför esnafı rahat bir nefes alacak”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında, minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri ve belediye otobüsleri gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu taşıma kararı yürürlükten kaldırıldı. Bu karar sayesinde, üç aydır müşteri bulamayan ve büyük sıkıntı çeken esnafımız rahat bir nefes alacak. Bu kararın alınmasında emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.