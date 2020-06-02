Son Dakika

“Şoför esnafı rahat bir nefes alacak”

Şehir içi toplu taşıma araçlarında yüzde 50 oranında yolcu taşıma kapasitesi kararının kaldırılmasına nefes aldıracağını belirtti.

Güncel 02.06.2020, 02:27 02.06.2020, 02:29
7
“Şoför esnafı rahat bir nefes alacak”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında, minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri ve belediye otobüsleri gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu taşıma kararı yürürlükten kaldırıldı. Bu karar sayesinde, üç aydır müşteri bulamayan ve büyük sıkıntı çeken esnafımız rahat bir nefes alacak. Bu kararın alınmasında emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
az bulutlu
banner133
Namaz Vakti 02 Haziran 2020
İmsak 03:10
Güneş 05:04
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:12
Yatsı 21:58
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@