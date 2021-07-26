Şoför esnafı garajda bayramlaştı

Bayramlaşma törenine Hitit Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, MHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Güloğlu, Lokantacılar Odası eski Başkanı İsmet Çıtak ile çok sayıda oda üyesi kamyoncu ve nakliyeci esnafı katıldı. Ev sahibi Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, bayramlaşma töreninde kısa bir konuşma yaparak, oda üyeleri ve tüm Çorum halkının Kurban Bayramını kutladı. Bayramlaşma törenine şoför ve nakliyeci esnafının ilgisi bir hayli yoğun oldu. Oda Başkanı Tahsin Şahin, tüm üyelerle tek tek bayramlaşırken, konukları ile yakından ilgilendi.



BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bayramların, toplum olarak birbirimize kenetlenmemizi sağlayan, kırgınlıkları bir kenara bırakarak mutlulukları paylaştığımız müstesna günler olduğunu belirten Tahsin Şahin, “Tüm Çorumlu hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Yoğun ilginin olduğu bayramlaşma töreninde misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

(Haber Merkezi)

