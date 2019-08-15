Şoför esnafı bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla Kamyoncular Garajı’nda düzenlenen ve oda üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve yönetim kurulu üyeleri ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Belediye Meclisi üyeleri ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ

İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak hayırlara vesile olmasını dileyen Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, dini ve milli bayramların, toplumsal birlikteliği sağladığını belirtti. Şahin, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma programında bu yılda oda üyelerimiz ile bir araya geldik. Bizleri kırmayıp davetimize icabet Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan’a, Ak Parti İl Başkanı Sayın Yusuf Ahlatcı ile yönetim kurulu üyelerine ve oda üyelerimize teşekkür ediyorum. Kurban bayramının, ülkemize, büyük milletimize, İslam âlemine, bütün insanlığa mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise, “Bugün burada Kurban Bayramı vesilesiyle nakliyeci ve kamyoncu esnafımız ile bir araya geldik. Birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle bütün esnafımızın bayramını tebrik ediyorum” dedi.

İslam ülkelerinde oynanan oyunlara değinen Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise; “Hepimiz aynı gemideyiz. Tüm İslam coğrafyasına baktığınızda iç karışıklıklar yaşandığını göreceksiniz. Mısır, Suriye, Irak bunlardan sadece birkaçı, ülkemiz öyle bir öneme sahip ki bizler birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bizi kimse parçalayamaz. Bayramlarda bu birlik ve beraberliğin perçinlendiği günlerdir. Bugün burada kamyoncu ve nakliyeci esnafımız ile hep birlikte bayramı kutluyoruz. Bu birlikteliğin hiçbir zaman bitmemesi dileğiyle hepinizin bayramını kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)