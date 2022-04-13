Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde akşam saatlerinde 6 katlı binanın 1. katında Zeynep Tanrıkulu'na ait evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan eşyalar yanarak kullanılmaz hale gelirken, dumandan zehirlenen Nebahat B. isimli kadın ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan yanan evde incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili incelenme başlatıldı.