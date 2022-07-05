Sobacı’dan kurban bağışı
İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Türkiye Diyanet Vakfı’na vekaleten kurban bağışı yaptı.
Güncel 05.07.2022, 21:46
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde; “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürülen 2022 Yılı Vekaletle Kurban organizasyonuna destek sürüyor.
Bu kapsamda Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da TDV’ye kurban bağışında bulundu. Sağlık Müdürü Sobacı’yı makamında ziyaret eden İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Muharrem Biçer, TDV’nin vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin bilgi verdi.
TDV adına kurban vekaletini kabul eden Müftü Biçer, Sobacı’ya teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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