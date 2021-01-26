Sobacı’dan AK Parti ziyareti

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Barış, Sağlık Hizmetleri Başkanı Arif Pilgir, Destek Hizmet ve Personel Hizmetleri Başkanı Bahadır Ünlü ve Kamu Hastaneleri Başkanı İhsan Demirbaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili Ahlatcı, “Pandemi sürecinde gösterdikleri fedakarlık ve başarı nedeniyle kendilerine ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)