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Sobacı ve Yağlı kurban bağışladı

Çorum’da İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi işbirliğinde sürdürülen vekaletle kurban bağışı kampanyası devam ediyor.

Güncel 25.07.2020, 01:28
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Sobacı ve Yağlı kurban bağışladı

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile ilimizin tanınmış iş insanlarından Mustafa Yağlı da vekaletle kurban bağışında bulundu.

Vatandaşların kurban bağışlarını Diyanet Vakfı güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Çorum İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı da katılarak 2 adet kurban bağışı desteğinde bulundu. Vekalet yoluyla yapılan kurban bağışını İl Müftüsü Muharrem Biçer teslim aldı.

YAĞMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı, TDV Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, hayırsever işadamı Mustafa Yağlı da Müftülük görevlilerini kabulünde TDV’ye vekalet yoluyla kurban bağışı desteğine katılarak ailesi adına 7 adet kurban bağışında bulundu.

(Haber Merkezi)

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