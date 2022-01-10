SO İç Mimarlık’a görkemli açılış

Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi Kesim İş Merkezi Kat: 3 adresinde hizmet verecek olan SO İç Mimarlık törenle hizmete açıldı. Açılışa ünlü sanatçı Alişan ve Eşi Buse Varol’un da katıldığı SO İç Mimarlık’ın açılışını ise Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhınçal, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ile çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan dua ile işyerinin kordelası Vali Çiftçi ve protokol üyelerince kesilirken, davetliler Seda Özdoğan’a yeni işyerinin mutluluk ve başarı getirmesi temennilerini ilettiler.



(Volkan SINAYUÇ)

