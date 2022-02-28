SMMMO’ya Vergi Haftası ziyareti
Çorum Defterdarı Durak Sercan, Çorum Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Gelir Müdür Vekili Selami Erkoç, vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Fatih Ersan, Gelir Uzmanı Tuğba Şenöz, Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan’ı ziyaret etti.
Güncel 28.02.2022, 19:33
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33. Vergi Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette SMMMO Başkanı Ali Can Doğan ve İl Defterdarı Durak Sercan, Çorum Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Gelir Müdür Vekili Selami Erkoç, vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Fatih Ersan, Gelir Uzmanı Tuğba Şenöz çeşitli konularda istişarelerde bulundu.
Ziyaretin ardından Başkan Doğan, yapılan ziyaret için misafirlere teşekkür etti.
(Ömür SOYTEMİZ)
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