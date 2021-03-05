SMMMO’ya “Muhasebe Haftası” ziyaretleri

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’na (SMMMO) 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

Çorum SGK İl Müdürü Ömer Tök, Oda Başkanı Ali Can Doğan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek tüm mali müşavir ve serbest muhasebecilerin haftasını kutladı.

Öte yandan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve yönetim kurulu üyeleri de SMMMO’yu ziyaret ederek Oda Başkan Doğan nezdinde tüm meslek mensuplarının haftasını kutladılar. (Haber Merkezi)

