SMMMO’ya 8 yeni üye
Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler (SMMMO) Odası’nda yeni ruhsat alan üyeler için ruhsat töreni gerçekleştirildi.
Güncel 23.12.2020, 22:29
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Kadir Küçüktataroğlu’na ruhsatını Oda Başkanı Ali Can Doğan, Songül Kadayıfcı’ya ruhsatını Belediye Başkan Yardımcısı ve Mali Müşavir Lemzi Çöplü, Fulya Arslan’a ruhsatını Oda Başkan Yardımcısı Zehra Demir, Kadir Tahtacı’ya ruhsatını Mali Müşavir Hasan Eker, Nejmi Sarıkaya’ya ruhsatını Mali Müşavir Ahmet Çetin, Hamdullah Uğur Yağmur’a ruhsatını Mali Müşavir Ömer Yıldırım, Gökhan Çelik’e ruhsatını Mali Müşavir Mustafa Torun ve Ferhat Gayı’ya ruhsatını Mali Müşavir Yusuf Damar verdi.
Oda Başkanı Ali Can Doğan, Başkan Yardımcısı Zehra Demir, Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel, ruhsatlarını yeni alan meslek mensuplarına başarı dileklerinde bulundular. (Haber Merkezi)
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