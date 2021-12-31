SMMMO’dan yeni yıl kutlaması

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, “Milletçe, üzüntü ve sevinçleriyle bir yıla daha veda edip, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Ülke olarak hem yorucu, hem de acıları çok olan bir yılı geride bıraktıklarını belirten Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de geçtiğimiz yıl salgın, doğal afetler ve ekonomik problemlerle mücadele ettiğimiz zorlu bir yıl oldu. Yeni yılın, tüm sorunların aşıldığı, toplum sağlığının geri kazanıldığı ve ülkemizin ekonomik anlamda daha güçlü olabildiği bir yıl olması en büyük beklentimizdir.

Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyerek zorlu günlerde birbirimize destek olduğumuz 2021 yılından önemli dersler çıkararak 2022 yılına giriyoruz.

Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği tecrübenin, birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni beklentiler, umut demektir.

2022 yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum.” (Haber Merkezi)

