SMMMO’dan Vali Çiftçi’ye ziyaret

Muhasebe Haftası kapsamında önceki gün Atatürk Anıtı’na çelenk sunan SMMMO Başkanı Ali Can Doğan ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Zehra Demir, Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel, Vali Mustafa Çiftçi ile bir süre görüştü.

Nazik ziyaretleri için heyete teşekkür ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, SMMMO yönetiminin şahsında tüm meslek mensuplarının gününü ve haftasını kutladı.

(Haber Merkezi)