SMMMO’dan kutlama

SMMMO Başkanı Ali Can Doğan tüm Çorumluların bayramını kutladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Hayat şartlarının, farkında olunmadan içine sürüklediği yalnızlık duygusundan uzaklaşmamıza vesile olan bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dargınlıkların unutulduğu, huzurun, sevginin, merhametin en üst seviyeye ulaştığı günlerdir. Bu müstesna günleri barış, huzur ve kardeşlik duyguları içerisinde kutlamak ve bayram coşkusunu tüm yoğunluğuyla yaşamak en büyük dileğimizdir. Dayanışma dostluğun direği, insanlığın gereğidir. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız. Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu vesile ile; Kurban Bayramını en içten duygularımla tebrik eder, bu günlerin ülkemize ve tüm dünyaya birlik, beraberlik ve huzur getirmesini dilerim”

(Haber Merkezi)