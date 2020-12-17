SMMMO’dan İŞKUR Müdürü Tuzcu’ya kutlama ziyareti

Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan ve beraberindeki heyet Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü görevine atanan Levent Tuzcu’ya kutlama ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcılığı görevini yaptığı sırada Ali Şahan’ın yerine geçtiğimiz günlerde İŞKUR İl Müdürlüğü’ne atanan Levent Tuzcu’yu ziyaret eden SMMMO Başkanı Ali Can Doğan’a Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel eşlik etti. Tuzcu’yu kutlayan SMMMO Başkanı Doğan ve beraberindeki heyet yeni görevinde de başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İŞKUR Müdürü Levent Tuzcu da Ali Can Doğan ve beraberindeki SMMMO yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)